بيانيتش: هناك العديد من الأمور يجب أن تتحسن في الفترة القادمة

لاعب يوفنتوس يريد تحسين الأمور في فريقه الفترة القادمة

يعتقد ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس، أن فريقه عليه تحسين العديد من الأمور خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الفريق لم يقدم المستوى المطلوب أمام لاتسيو.

وخسر يوفنتوس لقب السوبر الإيطالي مساء اليوم، أمام لاتسيو بثلاثة أهداف لهدف، بنفس النتيجة للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أسابيع.

وقال بيانيتش في تصريحات عقبت المباراة: "كنا نريد الفوز في تلك المباراة، الشوط الأول الفريقان كانا متعبين وكان هناك انخفاض في رتم المباراة".

وواصل: "في الشوط الثاني، كان هناك مساحات في دفاعنا استغلوها وسجلوا أهدافهم، ولكننا لم نتمكن استغلال فرصنا وبشكل عام لم نقدم مباراة جيدة".

وتابع: "هناك العديد من الأمور يجب أن تتحسن في الفريق، علينا أن نعمل كثيراً في الفترة القادمة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "مباراة اليوم خطوة للخلف مقارنة بالمباريات السابقة، لم نتحرك بشكل سريع مما تسبب في حدوث فرق".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة كالياري في الجولة القادمة من الدوري الإيطالي، في السادس من يناير القادم.