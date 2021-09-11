بيانيتش: ميسي أم رونالدو؟ ديبالا!

بيانيتش يتحدث عن عدة أمور على رأسها الفترة التي قضاها في برشلونة من جديد

عاد البوسني، ميراليم بيانيتش، لاعب وسط بشكتاش، للحديث عن الفترة التي قضاها في برشلونة تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وكان بيانيتش غادر النادي الكتالوني واتجه إلى الدوري التركي، وبالتحديد إلى بشكتاش لمدة عام على سبيل الإعارة مع عدم وجود خيار الشراء.

وبمجرد أن خرج من برشلونة، فتح النار بكل قوة على مدربه السابق رونالد كومان، واتهمه بأنه لم يحترمه أو حتى يواجهه بأسباب استبعاده من المشاركة باستمرار.

ماذا قال بيانيتش من جديد؟

في حوار مع صحيفة "توتو سبورت" تحدث الدولي البوسني وقال: "أراد بشكتاش ضمي بقوة في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية".

وتابع "لم أستطع البقاء في برشلونة مع كومان، كنت سأخسر عامًا آخر، لم أرغب في ذلك".

ماذا قال ميسي لبيانيتش؟

وذكر بيانيتش تعليق ميسي بخصوص المعامله الذي تلقاها من مدربه، حيث قال: "كان لدى كومان موقف معي لم يفهمه أحد، ولا حتى ميسي. لقد قال لي ليونيل عدة مرات خلال العام الماضي (لماذا لا يسمح لك باللعب؟ هل حدث أي شيء؟)".

ماذا قال بيانيتش بخصوص باولو ديبالا؟

تربط البوسني علاقة جيدة مع صديقه السابق في صفوف يوفنتوس، باولو ديبالا وتحدث عن الأيام التي تزامل فيها الثنائي وقال: "ديبالا يحمل مسئولية كبيرة على كتفه، لكنه بطل".

وأضاف: "كنت محظوظًا بما يكفي للعب مع رونالدو وميسي. كريستيانو وليو اثنان من خارج كوكب الأرض، لكن باولو هو الشخص الذي استمتعت باللعب بجانبه كثيرًا، كان من السهل العثور عليه بين الخطوط وإذا طلبت منه لكرة، تعلم أنها ستأتيك بطريقه مثالية".

بيانيتش قد انتقل من يوفنتوس إلى برشلونة خلال صفقة تبادلية بين الناديين الموسم الماضي، تتضمن ارتداء البرازيلي آرثر ميلو لقميص السيدة العجوز.

ماذا قال بيانيتش في نهاية حديثه عن بشكتاش؟

واختتم البوسني: "بشكتاش بطل تركيا ويلعب في دوري الأبطال ولديهم قميص أبيض وأسود (في إشارة إلى يوفنتوس). لقد رحبوا بي بطريقة رائعة، وسيكون ذلك تحديا كبيرا آخر".

يذكر أن بيانيتش شارك مع برشلونة في 30 مباراة ولم يسجل خلالها أي أهداف، ليرحل البالغ من العمر 31 عاما إلى صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة، بعد أن خرج من حسابات المدير الفني الهولندي لبرشلونة.

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