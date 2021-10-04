ما هي الصلة التي تربطه بـ "بارسا جيت"؟ .. أخيرًا بارتوميو يعترف

بارتوميو يعترف بتعينه للشركة المتهمة بإهانة أساطير برشلونة!

اعترف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة السابق بأنه قام بتوظيف شركة "I3 Ventures" المتهمة في قضية "بارسا جيت"، نافيًا مشاركته في التغريدات التشهيرية بمدرب برشلونة الأسبق، بيب جوارديولا، والرئيس الحالي للنادي جوان لابورتا.

في مطلع 2020 تم اتهام بارتوميو بضخ الأموال على إحدى شركات التسويق الإلكتروني لأجل الهجوم على أساطير ولاعبي برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد استقالة مجلس إدارة برشلونة السابق بقيادة بارتوميو، في مارس، تم القبض عليه وعدد من أعضاء المجلس من أجل التحقيق في القضية التي عرفت باسم "بارسا جيت".

ماذا قال بارتوميو؟

حسب ما ورد عن صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن بارتوميو أدلى بشهادته التي استمرت 10 دقائق واعترف بأنه طلب توظيف مجموعة "Nicestream"، التي تنتمي إلى شركة "I3 Ventures"، في أكتوبر 2017، لكنه نفى أي تورط في التغريدات التشهيرية.

وجاء ذلك خلال تصريحات من قبل محاميه، جوسيب ماريا فوستر فابرا، حيث قال: "بارتوميو أجاب بأنه لم يكلف في أي وقت من الأوقات بتحقيق أي نوع من الحسابات المتعلقة بأي شخص وأنه لم يكن على علم بالتغريدات التي تظهر في الشكوى".

وأضاف: "سأثبت براءة السيد بارتوميو وماسفرير والبقية من أعضاء مجلس الإدارة، أنا مقتنع بأنه سيكون بريئًا من كل لجرائم المنسوبة إليه".

ما هي قصة بارسا جيت؟

بدأ الأمر عندما هاجم جوان لابورتا وبيب جوارديولا برشلونة وإدارته بقيادة بارتوميو، وهو الأمر الذي استفز الأخير للرد عليهما عن طريق تغريدات عبر منصات التواصل الاجتماهي تهينهم بشكل مباشر.

ثم أكدت التقارير أنّ الإهانات والانتقادات وصلت إلى عدد من لاعبي الفريق آنذاك وعلى رأسهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، بل ووصل الأمر لإهانة عوائلهم.

يذكر أن "بارسا جيت" كانت هي بداية النهاية لإدارة بارتوميو التي تعرضت لحملة سحب الثقة في نوفمبر 2020 مما اضطرهم لتقديم الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة أعادت لابورتا إلى منصب الرئيس.

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