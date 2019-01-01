الانتقالات
الانتقالات

بياتسا يُعطل صفقة انضمام مدافع جنوى إلى يوفنتوس

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لاعب الوسط الكرواتي أفسد صفقة تبادلية بين الناديين لعدم الرغبة في تغيير فريقه الحالي فيورنتينا
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

قرر لاعب الوسط الكرواتي ماركو بياتسا، فرصة الانتقال إلى صفوف جنوى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بياتسا يقضي الموسم الحالي معاراً من يوفنتوس إلى نظيره يوفنتوس حتى يونيو القادم.

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ومع ذلك دخل جنوى في مفاوضات مع  البيانكونيري هذا الشهر، لبحث إمكانية التعاقد مع بياتسا وقطع إعارته مع الفيولا.

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وجاءت المحادثات خلال محاولة يوفنتوس التعاقد مع المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع جنوى.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن جنوى أراد الحصول على خدمات بياتسا، مقابل السماح ليوفنتوس بشراء مدافعه.

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وكان يطمح جنوى في استعادة الكرواتي صاحب الـ23 عاماً لمدة موسم مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وهو ما رفضه اللاعب تماماً مؤكداً شعوره بالارتياح في تجربته الحالية مع فيورنتينا، ليقوم بتعطيل صفقة روميرو على يوفي.

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