بويول يدعم رحيل ميسي وسواريز يوافقه

يبدو أن أساطير برشلونة يؤيدون موقف ميسي ورغبته في الرحيل

دعم كارليس بويول قائد نادي برشلونة السابق موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما قرر الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني وأخبر النادي بذلك.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية وتي واي سي الأرجنتينية إن ليونيل ميسي قد أبلغ برشلونة برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف، وأكدت على ذلك عدة مصادر أخرى مقربة من البيت الكتالوني.

وكان ميسي قد اجتمع مع المدرب الجديد رونالد كومان خلال الأيام الماضية للاستقرار على قراره النهائي بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني، وانتهى الاجتماع نهاية مؤسفة بعض الشيء.

المزيد من الفرق

وحسب ماركا فإن ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.

وعقب ذلك الموقف الذي اتخذه ميسي، ظهر كارليس بويول بتغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يدعم فيها ليو ضد إدارة برشلونة.

وكتب بويول في تغريدته: "الاحترام والإعجاب يا ليو، كل دعمي يا صديقي" وعلق لويس سواريز بتصفيقات في رد له عبر تويتر أيضًا على تغريدة القائد السابق للفريق الكتالوني.

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 25, 2020

وكان لويس سواريز هو أحد من أبلغهم النادي بالرحيل وأنه خارج خطط المدرب الجديد رونالد كومان، وقد يكون ذلك أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى قرار ميسي نظرًا للعلاقة الوطيدة بينه وبين المهاجم الأوروجوياني

رحيل ميسي و ثقة الجماهير .. عشر قنابل موقوتة تنتظر الانفجار في وجه كومان

يذكر أن برشلونة يستعد لثورة كبرى مع المدرب رونالد كومان برحيل كل كبار الفريق وتشكيل فريق أصغر في معدل الأعمار ويناسب سياسة المدرب الجديد المعروف بقوة شخصيته.