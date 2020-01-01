بوني يشيد باحتراز السعودية ضد فيروس كورونا

المهاجم الإيفواري يتحدث عن الإجراءات الاحترازية للسعودية ضد فيروس كورونا.

أشاد الإيفواري ويلفريد بوني، مهاجم فريق نادي الاتحاد، بالإجراءات الاحترازية الكبيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أوصت بإيقاف جميع المنافسات الرياضية، خوفًا على سلامة اللاعبين والجماهير، من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

بوني قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية: "أنا كلاعب محترف، أواصل التدريبات اليومية في المنزل، وملتزم بالقرارات التي تطالب الجميع بالجلوس في المنزل، وممتثل للقرارات الحكومية".

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المهاجم الإيفواري تابع: "سنتجاوز تلك الأزمة، بتكاتف الجميع، وستعود الحياة الطبيعية قريبًا جدًا إلى الشارع السعودي".

كاريلي يلزم لاعبي الاتحاد بإرسال تدريباتهم عبر "واتس آب"

وألزم كاريلي لاعبي الاتحاد بإرسال مقاطع فيديو لهم وهم يؤدون تدريباتهم في منازلهم، من أجل متابعتهم بشكل جيد، وأيضًا متابعة أوزانهم ولياقتهم البدنية.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر، في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 23 نقطة.