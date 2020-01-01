كاريلي يلزم لاعبي الاتحاد بإرسال تدريباتهم عبر "واتس آب"

المدرب البرازيلي يطلب فيديوهات للاعبي الاتحاد وهم يتدربون في بيوتهم.

يحرص البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على متابعة أداء لاعبيه خلال التدريبات التي يقومون بها في منازلهم، في ظل فترة التوقف الحالية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويجري لاعبي الدوري السعودي للمحترفين تدريباتهم في منازلهم، في ظل التحذيرات بعدم الخروج من المنازل خلال الفترة الحالية، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن كاريلي ألزم لاعبي الاتحاد، بإرسال مقاطع فيديو لتدريباتهم الخاصة في المنزل، عبر تطبيق "واتس آب" للاطمئنان على لياقتهم.

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كما ألزم كاريلي اللاعبين ببرنامج غذائي متفق عليه مع الجهاز الطبي، رغبة في المحافظة على لياقة اللاعبين ووزنهم خلال فترة تعليق النشاط الرياضي، وإيقاف التدريبات الجماعية.

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ويطلب الجهاز الفني المساعد للمدرب البرازيلي كاريلي يوميًا من كل لاعب، إرسال وزنه للمتابعة، والتأكد من الوضع الصحي والبدني، لكي لا يؤثر الإيقاف الرياضي بشكل سلبي في اللاعبين.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 23 نقطة.