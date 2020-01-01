بيدرو إيمانويل: العين جاهز لتحدي دوري أبطال آسيا، وهذا ما تعلمته من مورينيو

العين سيخوض غدًا مباراة ملحق التصفيات

يستعد العين الإماراتي لمواجهة بونيودكور الأوزبكي في ملحق التصفيات التمهيدية لبطولة دوري أبطال آسيا يوم غدٍ الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد في الإمارات، إذ سيتأهل الفائز بينهما لدور المجموعات الذي سينطلق في الأسبوع الثاني من فبراير المقبل.

ووصف بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين تلك المباراة بالتحدي القاري، مؤكدًا حاجة فريقه لدعم ومساندة جماهيره خلال اللقاء ليضمن التأهل لدور المجموعات في دوري الأبطال الآسيوي.

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مضيفًا حول اللقاء والمنافس " ندرك جيدًا أن المنافس يجيد السيطرة على الكرة ويعتمد السرعة في أسلوبه، غير أننا سنعمل بدورنا على فرض شخصيتنا القوية، وعندما نهاجم فهدفنا سيكون التسجيل على مرمى المنافس، والأهم هو أن نظهر بصورة متوازنة ونقدم مباراة منظمة بكرة ودون كرة وهذا سيكون سر تأهلنا إلى مرحلة المجموعات".

أضاف حسبما نقل الموقع الرسمي للعين "مباراة الغد لا تقبل القسمة على اثنين، والفريقان يدخلانها بهدف واحد وهو الفوز والتأهل، وقد أعددت فريقي لهذا الهدف مع الاحترام لطموحات الفريق المنافس".

وحول طريقة لعبه وإن كان سيعتمد على مهاجم واحد هو التوجولي لابا كودجو، قال المدير الفني السابق لألميريا "لدينا مهاجمين هما جمال معروف ولابا كودجو، وكذلك لدينا خطتين للعب قبل كل مباراة، الخطة الأولى والثانية".

وأتم إيمانويل قائلًا حول ما تعمله من جوزيه مورينيو حين عمله معه في بورتو حول تلك التحديات القارية "أ عتقد أنني تعلمت شيئًا مهمًا جدًا وهو أن التحديات الكبيرة تصنع الفرق الكبيرة، ونحن فريق كبير ونرغب في إظهار شخصيتنا القوية، هذا ما تعلمته من مورينهو وأرغب أن أغرسه في نفوس اللاعبين".

يُشار لأن العين تعاقد مع بيدرو إيمانويل خلفًا لمدربه الكرواتي إيفان ليكو الذي أقيل لتراجع الأداء والنتائج.