بونو: الاحتراف صعب وفخور بالنصيري

الحارس المغرب ومواطنه يتألقان بقميص إشبيلية

تحدث الحارس المغربي ياسين بونو عن رحلته الاحترافية في إسبانيا وعن التألق له ولمواطنه يوسف النصيري بقميص إشبيلية الموسم الجاري.

بونو بزغ بشكل كبير الموسم الماضي بعد المساهمة في تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي رغم أنه في النصف الأول للموسم كان احتياطياً.

وقال الحارس مع "بي بي سي": "المستوى الأوروبي مختلف عن الإفريقي، أتلتيكو مدريد فريق كبير، ويملك حراساً كبار، ولذا كان يجب الخروج في الإعارة مع سرقسطة وجيرونا للوصول للمستوى المطلوب في أوروبا".

وأتبع: "من أجل فرض نفسي في أوروبا كان يجب الرجوع خطوة للخلف واللعب مع جيرونا حتى أصل للمستوى التنافسي، ساعدتني التجربة في الحصول على الاستمرارية في اللعب".

وعن تأثير التوقف في الموسم الماضي: "مرحلة كورونا والتوقف كانت صعبة ولكن في إشبيلية جعلونا نتدرب ونعمل بالمنزل وذلك جعلنا نفوز بالدوري الأوروبي ونتأهل لدوري الأبطال بالنصف الثاني للموسم ونقدم مستوى جيد للغاية".

وأكمل: "ما يهمني كان التطور في المستوى كحارس مرمى، في إشبيلية أو أي فريق آخر واللعب دائماً".

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وحول التصدي الأهم له: "تصديات مهمة عدة قمت بها، ولكن بالتأكيد التصدي في النهائي للدوري الأوروبي كان الأهم".

وبخصوص طموح فريقه الموسم الجاري: "إشبيلية يتنافس على ثلاث جبهات، كأس الملك، الليجا، وعصبة الأبطال، في الدوري المهم هو التأهل لدوري الأبطال وإذا قمنا بالأفضل فهذا جيد، نلعب المباراة تلو الأخرى، ونتمنى الذهاب لأبعد دور في دوري الأبطال".

وختم بالحديث عن يوسف النصيري: "شرف كبير أن يكون معنا النصيري والذي يتحسن ويملك مساحة أكبر للتحسن وتقديم ما هو أفضل، اللاعب المغربي أو العربي تطور كثيراً وأصبح سقف المعرفة للاعب العربي يساعد في تأقلمه بأوروبا وتقديم أفضل المستويات".

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إشبيلية عبر لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وينافس على مقعد دوري الأبطال، وحاضر بدور الستة عشر من البطولة الأوروبية التي تستكمل مبارياتها هذا الشهر.