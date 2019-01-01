بونوتشي: لم نكن الطرف الأفضل وعلينا التحسن دفاعيًا

تعرف على تصريحات بونوتشي عقب الهزيمة من لاتسيو

أكد ليوناردو بونوتشي، قلب دفاع يوفنتوس، أنّ الفريق لم يظهر بأفضل أحواله مطالبًا بضرورة التركيز لأجل تقديم مستوى أفضل وخاصة في الشق الدفاعي.

يوفنتوس سقط في فخ الهزيمة أمام لاتسيو بنتيجة 3-1 ليفشل في استغلال تعثر إنتر أمام روما للقفز على الصدارة.

وقال بونوتشي في تصريحات عقب المباراة مع "DZAN": "لم نقدم أفضل ما لدينا ولقاء اليوم يندرج ضمن المباريات التي لم نكن فيها الفريق المرشح للفوز رغم أننا لعبنا بصورة رائعة في الشوط الأول وحرمنا لاتسيو من تشكيل أي خطورة على مرمانا".

وتابع: "ولكن في الشوط الثاني تراجعنا بصورة كبيرة كما أنّ الطرد أثّر كثيرًا على سير المباراة وجعلنا نخسر. لقد كنا الطرف الأسوأ".

وواصل: "نحتاج إلى التطور، الأمر واضح لأنّه لا يجب لفريق مثل يوفنتوس استقبال هذا الكم الهائل من الأهداف. علينا إيجاد الرغبة لمعرفة أسباب المعاناة وطرق الحل".

واختتم: "من الجيد أن ننتهج هذا الأسلوب للعب لكرة القدم ولكن علينا التحلي بالإصرار والجوع للفوز وعدم المعاناة. يجب أن ننظر لأنفسنا ونحدد طريقنا ونقدم كل ما يلزم داخل الميدان. العبرة دائمًا بما يحدث في نهاية الموسم".

جدير بالذكر أنّ يوفنتوس استقبل 5 أهداف في آخر 3 مباريات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام ساسوولو بنتيجة 2-2.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة بينما توقف يوفنتوس عن 36 نقطة وفقد 5 نقاط دفعة واحدة في آخر جولتين.