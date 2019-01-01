نيدفيد: لا نستعجل في يوفنتوس على رونالدو وكين

دوري الأبطال سيحتاج لخدمات رونالدو بالتأكيد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد بافل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس الإيطالي، أن النادي يسعى للاستفادة الكاملة من الثنائي، كريستيانو رونالدو وكذلك مويس كين.

ويتقدم البيانكونيري على كالياري بهدف نظيف، في إطار سعيه للحسم المبكر للقب الدوري الإيطالي.

وقال نيدفيد لسكاي إيطاليا: "دعنا نمنح رونالدو الفرصة للعمل والتعافي في سلام، لا نحتاج للاستعجال، نحن نقيم الموقف يومًا تلو الآخر".

وواصل: "أنه يسير بشكل جيد، لكن نريد حمايته وهذا سبب عدم وضعنا موعد محدد لعودته".

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فيما يتألق مويس كين، مستغلاً غياب البرتغالي، فسجل 3 أهداف بقميص يوفنتوس، وهدفان بقميص إيطاليا.

ليعلق التشيكي على أداء الإيطالي الشاب: "أنه لاعب صغير يمر بفترة جيدة، في هذا السن من الطبيعي أن تمر مسيرتك بمراحل، لكننا سعداء بما يقدمه، ونأمل أن يسجل مرة أخرى".

وكان كين قد شارك كبديل في مواجهة فروزينوني السابقة، ليسجل هدف الفوز، ليمنحه أليجري فرصة البداية أمام كالياري اليوم.