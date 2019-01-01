ماتويدي وكين ينضمان لضحايا العنصرية في إيطاليا!

لاعبا يوفنتوس يتعرضان لهتافات عنصرية من قبل جماهير كالياري

فيسبوك تويتر محمد عماد

أفسدت الهتافات العنصرية فوز يوفنتوس عال مضيفه كالياري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء في إطار مباريات الأسبوع الثلاثين من الكالتشيو.

حيث هاجمت جماهير كالياري ثنائي يوفنتوس بليس ماتويدي ومويس كين طوال دقائق المباراة مع كل لمسة لهما للكرة.

يوفنتوس يقترب من الاحتفاظ بالكالتشيو بالفوز على كالياري

وكان المهاجم الإيطالي الشاب مويس كين قد أحرز ثاني أهداف البيانكونيري في المباراة وعبر عن غضبه من الهتافات العنصرية باحتفاله صامتًا أمام مدرجات ألتراس كالياري.

لم تكتفِ جماهير كالياري بالهتافات العنصرية، بل قامت بإلقاء زجاجات المياه تجاه كين عقب احتفاله.

في نفس السياق لم يتفق مدافع فريق السيدة العجوز ليوناردو بونوتشي مع زميله كين في طريقة الاحتفال أمام جماهير كالياري، ونصحه بألا يستسلم للاستفزازات العنصرية كأي لاعب محترف.

يذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها في الكالتشيو هذا الموسم، حيث تعرض مدافع نابولي خاليدو كوليبالي لهتافات عنصرية من قبل جماهير إنتر ميلان في الدور الأول، في حادثة لاقت تعاطف نجوم الكرة حول العالم مع المدافع السنغالي.