النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ماتويدي وكين ينضمان لضحايا العنصرية في إيطاليا!

التعليقات()
Getty Images
لاعبا يوفنتوس يتعرضان لهتافات عنصرية من قبل جماهير كالياري

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أفسدت الهتافات العنصرية فوز يوفنتوس عال مضيفه كالياري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء في إطار مباريات الأسبوع الثلاثين من الكالتشيو.

حيث هاجمت جماهير كالياري ثنائي يوفنتوس بليس ماتويدي ومويس كين طوال دقائق المباراة مع كل لمسة لهما للكرة.

يوفنتوس يقترب من الاحتفاظ بالكالتشيو بالفوز على كالياري

اختيارات المحررين

وكان المهاجم الإيطالي الشاب مويس كين قد أحرز ثاني أهداف البيانكونيري في المباراة وعبر عن غضبه من الهتافات العنصرية باحتفاله صامتًا أمام مدرجات ألتراس كالياري.

لم تكتفِ جماهير كالياري بالهتافات العنصرية، بل قامت بإلقاء زجاجات المياه تجاه كين عقب احتفاله.

في نفس السياق لم يتفق مدافع فريق السيدة العجوز ليوناردو بونوتشي مع زميله كين في طريقة الاحتفال أمام جماهير كالياري، ونصحه بألا يستسلم للاستفزازات العنصرية كأي لاعب محترف.

يذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها في الكالتشيو هذا الموسم، حيث تعرض مدافع نابولي خاليدو كوليبالي لهتافات عنصرية من قبل جماهير إنتر ميلان في الدور الأول، في حادثة لاقت تعاطف نجوم الكرة حول العالم مع المدافع السنغالي.

إغلاق