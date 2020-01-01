بونوتشي: يجب ألا ننخدع أمام ليون

بونوتشي يؤكد على احترام أولمبيك ليون بالنسبة ليوفنتوس

قال ليوناردو بونوتشي نجم نادي يوفنتوس إن التعامل مع مباراة أولمبيك ليون يجب أن يتم بحذر شديد وألا يخدع اسم اللاعبين الخصم لكي لا يدفعوا الثمن.

ويحل يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على أولمبيك ليون مساء الغد في مواجهة الذهاب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وحول ذلك، قال مدافع السيدة العجوز ليوناردو بونوتشي في مقابلة أجراها مع ليكيب الفرنسية إنه لا يستطيع إخفاء كون فريقه هو المرشح للعبور إلى ربع النهائي.

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وأضاف: "بالفعل نحن المرشحون على الورق ولكن علينا الحذر، جارسيا يستطيع التحضير لمثل هذه المباريات جيدًا، لقد خاض مثلها من قبل وتسبب في العديد من الصعوبات"

وتابع: "في السنوات الأخيرة تخبرنا مواجهات دوري أبطال أوروبا أنه لا يوجد شيء مضمون، ولا يستطيع المرشح الأبرز ضمان عبوره قبل المباراة"

وأردف: "يجب أن نكون واضحين في الطريقة التي نستعد بها للمباراة، نحن ما زلنا نعاني من تأثير النهائيات الضائعة ولا نريد أن يتكرر الأمر"

وأكمل: "لقد فاجأني الذكاء البشري والطريقة التي يدير بها ماوريسيو ساري الفريق، ما يقوم به يجعلك تتفهم سبب وصوله إلى يوفنتوس، وذلك بعد أن قام برحلة طويلة ناجحة"

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يذكر أن يوفنتوس قد ودع دوري أبطال أوروبا بشكل مفاجئ الموسم الماضي بعدما خرج على يد أياكس أمستردام من الدور ربع النهائي