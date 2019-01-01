بونوتشي: لم نكن خطيرين ولاتسيو فريق عظيم

قائد يوفنتوس يشيد بلاتسيو بعد تحقيقه للسوبر الإيطالي على حساب السيدة العجوز

أشاد ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس بقوة فريق لاتسيو بعد خسارة لقب السوبر، مشيراً إلى أن فريقه لم يكن خطيراً في المباراة.

وخسر يوفنتوس لقب السوبر الإيطالي، أمام لاتسيو بثلاثة أهداف لهدف بنفس النتيجة للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أسابيع، بعد هزيمة الدوري.

وقال بونوتشي في تصريحات عقبت اللقاء: "لاتسيو قدم مباراة كبيرة، لقد كانوا في حالة بدنية ونفسية ممتازة قبل اللقاء".

وواصل: "في الشوط الثاني تمكنا من التعافي، ولكن لم نكن خطيرين أبداً وهذا يجعلنا نعيد التفكير".

وتابع: "أردنا تحقيق اللقب، ولكن لاتسيو أثبت أنه فريق رائع، يجب أن نرتاح الآن لأنه أمامنا العديد من المباريات الهامة في 2020".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة كالياري في الجولة القادمة من الدوري الإيطالي، في السادس من يناير القادم.