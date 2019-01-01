بونجاح يقتحم القائمة الذهبية للهدافين الأسرع في تاريخ النهائي

هدف مبكر للخضر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

دون الجزائري بغداد بونجاح اسمه في تاريخ كأس أمم إفريقيا، بهدفه في مرمى السنغال بالدقيقة الثانية في نهائي كأس أمم إفريقيا.

جاء ذلك للمرة الثالثة فقط في تاريخ نهائيات المسابقة، حيث لم يسبق التسجيل في الدقيقة الثانية من النهائي سوى للاعبين اثنين.

الأول كان المصري محمد دياب العطار "الديبة" عام 1957، النسخة الأولى للبطولة والتي خاض الفراعنة مباراتها النهائية ضد إثيوبيا، والتي انتهت بفوز مصر 4-0.

أما المرة الثانية فكانت من نصيب النيجيري باتريك أوديجبامي في شباك الجزائر في نهائي عام 1980، والذي انتهى بفوز نيجيريا 3-0.

أخيراً جاء هدف بونجاح في النهائي الجاري حالياً، بعد مرور دقيقة واحدة فقط و19 ثانية.

يذكر أن المنتخب الجزائري حقق اللقب مرة واحدة في تاريخ المسابقة عام 1990.