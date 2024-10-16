"علاقتنا كانت أشبه بين صديق وصديقته" .. بوجبا يسكب الماء على النيران المشتعلة مع مورينيو

أكد الفرنسي بول بوجبا، لاعب يوفنتوس، أن علاقته بالمدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، كانت حافلة بالشد والجذب قبل أن تتحول إلى "كابوس" عندما اجتمعا سويًا في مانشستر يونايتد.

ويستعد لاعب الوسط الفرنسي، للعودة إلى الملاعب في مارس المقبل، بعدما تم تخفيض قرار حظره الأولي لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت إيجابية عينته للمنشطات، إلى 18 شهرًا فقط من قبل محكمة التحكيم الرياضية.

وقال بوجبا الذي انضم إلى مانشستر يونايتد بطلب من مورينيو في 2016، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، في حوار مع صحيفة "ديلي ميل": "علاقتي مع جوزيه كانت أشبه بعلاقة صديق وصديقة، كنا ننفصل ونصالح طوال الوقت".

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بوجبا كان ينتقد علنًا تكتيكات مورينيو المحافظة مع الشياطين الحمر وبعد إقالة البرتغالي، نشر صورة تعبر عن فرحته، حتى في الوقت الذي كان فيه مورينيو يدير توتنهام، كان الفرنسي يهاجمه بضراوة.

وأضاف: "لقد اختلفنا كما يفعل المديرون واللاعبون أحيانًا. لكن هناك الكثير من الاحترام مني له. إذا رأيته غدًا، فسأمنحه عناقًا كبيرًا، لكن في يوم من الأيام، سيتعين علينا الجلوس معًا ومناقشة الأمر".

ويعود سبب العداء الأكبر بينهما، إلى عام 2018 عندما قام مورينيو، بتجريد بوجبا من منصب نائب القائد مانشستر يونايتد، ووصفه بأنه "فيروس" داخل الفريق، وتركه على مقاعد البدلاء في مباراته الأخيرة مع الشياطين والتي خسرها بنتيجة (1-3) أمام ليفربول.