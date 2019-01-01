بوليسيتش: كبرت وأنا أتابع لامبارد بقميص تشيلسي

نجم البلوز الجديد يتطلع للعمل مع أسطورة تشيلسي

أعرب الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش، عن سعادته الشديدة بالعمل مع المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد بتشيلسي.

بوليسيتش يستعد لبداية رحلته الجديدة مع البلوز بداية من الموسم القادم، عقب انتقاله من نظيره الألماني بوروسيا دورتموند.

اللاعب انضم مؤخراً لمعسكر الفريق في اليابان، والذي يخوض الجولة التحضيرية بالعديد من المباريات الودية.

وقال بوليسيتش عن شعوره:"عندما أفكر في تشيلسي أتذكر العديد من اللاعبين العظماء، كبرت وأنا أشاهد فرانك لامبارد وزملائه ينافسون على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وأضاف:"بالنسبة لي تشيلسي يعتبر من أكبر الأندية في العالم، أتشرف باللعب له وسعيد جداً في هذه اللحظات".

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وتابع:"يمكنني إضافة الكثير للفريق الحالي، حيث أمتلك السرعة والقدرات الإبداعية الكافية في الثلث الأخير من الملعب".

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ومواجهات أخرى قوية ننتظرها في تصفيات أسيا المؤهلة لمونديال قطر 🏆#أسيا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

يذكر أن بوليسيتش سيظهر للمرة الأولى بقميص تشيلسي، خلال مباراة الفريق الودية أمام كاواساكي فرونتال بعد غد الجمعة.