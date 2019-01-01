بوكي يواصل تحطيم الأرقام في موسمه الأول في البريميرليج

بوكي يسطر اسمه رفقة أجويرو وكوستا فيما يتعلق بالموسم الأول في البريميرليج

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

واصل تيمو بوكي لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي الممتاز في أولى مبارياته خلال الشهر الجديد حين سجل هدفًا في شباك مانشستر سيتي.

وتلقى مانشستر سيتي هدفين في أول نصف ساعة كان الثاني فيهما من صناعة بوكي، قبل أن يسجل سيرخيو أجويرو هدف تقليص الفارق في اللحظات الأخيرة من عمر شوط المباراة الأول.

وفي بداية الشوط الثاني استغل بوكي خطأ الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي وسجل هدفه الأول في المباراة وهدف فريقه الثالث ليواصل كتابة الأرقام بعد مرور 5 جولات فقط من عمر البريميرليج.

وبالهدف الذي سجله وصل بوكي إلى الهدف رقم 6 له في الدوري الإنجليزي الممتاز في 5 مباريات فقط، وذلك في مشاركته الأولى بالبريميرليج، ليحتل المركز السادس بين أكثر من سجلوا في المباريات الخمسة الأولى من الدوري الإنجليزي

ويأتي بوكي خلف أجويرو الذي سجل 8 أهداف في المباريات الخمسة الأولى له في أول مشاركاته في البريميرليج، وميك كين الذي حقق الرقم ذاته، ودييجو كوستا الذي سجل 7 أهداف، ويورجن كلينسمان ورافانيللي اللذان سجلا 6 أهداف تمامًا كما فعل هو.

وبعد صناعته لهدف اليوم، بات بوكي مشاركًا في 8 أهداف بعدما سجل 6 وصنع هدفين، كأكثر لاعبي الموسم الحالي مساهمة في الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

يذكر أن نورويتش سيتي قد واجه ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي في أول 5 مباريات في عمر الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.