إيكادري يطلب العودة للتدريبات الجماعية مع زملائه في إنتر

الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر يطلب من النادي العودة للتدربيات الجماعية مع زملائه في الفريق، وموقف كونتي ثابت.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب فريق إنتر الإيطالي قد طالب النادي بالعودة للتدريبات الجماعية رفقة زملائه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب يريد أن يحصل على إعداد أفضل للموسم الجديد.

ويسعى نادي إنتر لبيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو ما لم يتغير بعد طلب اللاعب العودة للتدريبات الجماعية رفقة الفريق.

كونتي: عقلية إنتر تتطور

وأكدت الصحيفة أن اللاعب لا يزال خارج خطط المدير الفني الجديد أنطونيو كونتي المدرب القادم بمشروعه للإنتر في الموسم الجديد.

ويعد اللاعب ضمن اهتمامات كل من نابولي وروما ويوفنتوس، حيث يسعون جميعًا للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وإن كان البيانكونيري هو الأقرب.

جدير بالذكر أن علاقة اللاعب بالنادي تشوبها الكثير من المشاكل في الأشهر الأخيرة، وهو ما تسبب في الأساس بقرار كونتي في الاستغناء عنه بمشروعه الجديد.