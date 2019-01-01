بوفون: تجاهلت يونايتد ورفضت عرضًا كبيرًا جدًا من السيتي

حارس مرمى باريس سان جيرمان كانت له فرصة اللعب في مدينة مانشستر مرتين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف جانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان أن الفرصة سنحت له مرتين للعب في الدوري الإنجليزي وتحديدًا مدينة مانشستر، لكنه رفض العرضين.

وكان بوفون قد تألق للغاية مع بارما في نهاية التسعينات لينتقل لليوفنتوس صيف 2001 في صفقة حطمت الرقم القياسي لأسعار حراس المرمى في العالم، وقد بقيت صامدة حتى انتقال أليسون بيكر الصيف الماضي من روما إلى ليفربول.

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وتحدث اللاعب لبي تي سبورت قائلًا عن بعض أسرار مسيرته المذهلة "فيرجسون راقبني عن قرب لعامين أو ثلاثة حين كنت صبيًا ألعب مع بارما، وقد أرسل كشافته ليشاهدونني. بارما كان كل عالمي في هذا الوقت ولم أشعر أنني جاهز للرحيل."

"رفضت بعدها عرضًا كبيرًا جدًا من مانشستر سيتي، حين بدأوا بناء الفريق وأصبحوا الأهم في أوروبا. لقد أرادوني لأكون صفقتهم الأولى، لكني بقيت في يوفنتوس".