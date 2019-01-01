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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

بوفون يكشف أسباب تشجيعه بوروسيا مونشنجلادباخ

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(C)Getty images
الحارس الأسطوري تم 41 عاماً
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشف جيانلويوجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان، عن الأسباب وراء تشجيعه لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

واحتفل الحارس المخضرم بعيد ميلاده الواحد والأربعين في الأيام الماضية، ومن ضمن الهدايا التي وصلته كان قميص النادي الألماني.

وقال بوفون مع "سي إن إن": "عندما كنت صغيراً كنت ألعب بجلادباخ دائماً في لعبة تدعى سوبوتيو وهي ملعب صغير تستخدم فيه إصبعك لركل الكرة".

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وأكمل: "مع الوقت بدأت أتعاطف وأحب الفريق بسبب ألوان قمصانه، ثم بعد ذلك بسبب صعوبة نطق اسمه، حتى تحول الأمر لعشق خاص".

ولم يسبق لبوفون اللعب في أي نادي ألماني في مسيرته، إذ مثل بارما، يوفنتوس، والآن باريس سان جيرمان.

وشارك بوفون في انتصار فريقه الهام على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين مساء الثلاثاء الماضي بدوري الأبطال.

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