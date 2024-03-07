Gianluigi-Buffon(C)GettyImages
أحمد فرهود

بوفون يتحدث عن التجربة السعودية الفريدة .. ويصف علاقته مع كريستيانو رونالدو بـ"كلمة واحدة"!

دوري روشن السعوديAl HilalAl Nassr FCAl IttihadAl AhliCristiano RonaldoKarim Benzema

بوفون والتجربة السعودية الفريدة..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

أشاد أسطورة حراسة المرمى الإيطالية جيانلويجي بوفون، بـ"التطور" الهائل والفريد من نوعه، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بوفون البالغ من العمر 46 سنة، فضل الاعتزال بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ على الرغم من تلقيه عرضًا سعوديًا ضخمًا، لاستكمال مشواره مع عالم الساحرة المستديرة.

وفي هذا السياق.. قال بوفون في تصريحات مع صحيفة "الرياضية": "المنافسة في دوري روشن السعودي (قوية)، كون الفرق تملك نجومًا عالميين؛ مثل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأشار الأسطورة الإيطالية، إلى أن التجربة السعودية في عالم كرة القدم، فريدة من نوعها؛ حيث بدأت من الصفر، حتى وصلت إلى هذا المستوى الرائع من المنافسة الشرسة والمشوقة.

وأكد على أن المملكة، قادرة الآن على التعاقد مع أي نجم عالمي، ومنافسة الدوريات الكبرى؛ خاصة أن الأمر لا يقتصر على التطور في كرة القدم فقط، بل في كافة المجالات، بالإضافة إلى أن العيش في السعودية، أصبح أمرًا رائعًا ولا يُمكن وصفه.

ووصف جيانلويجي بوفون، علاقته مع كريستيانو رونالدو بـ"الفخر"، إلى جانب معرفته الممتازة ببنزيما، مختتمًا حديثه؛ بالقول: "لا يوجد نادٍ مفضل لي في السعودية.. لكنني متابع جيد للجميع".

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين