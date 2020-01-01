بوفون ممازحًا توتي: أريد الفوز بكأس العالم مرة أخرى

بوفون يسأل عن مكان في منتخب الأساطير من أجل الفوز بكأس العالم مرة أخرى

مازح أسطورة حراسة المرمى ونادي يوفنتوس جيانلويجي بوفون مواطنه فرانشيسكو توتي بشأن رغبته في الفوز بلقب كأس العالم مرة أخرى.

واجتمع أساطير الدوري الإيطالي بذكريات نهاية الألفية الماضية وبداية الألفية الثالثة، وذلك من خلال مكالمة فيديو نقلت عبر قنوات سكاي.

وظهر في الفيديو قائد إنتر التاريخي ونائب رئيسه الحالي خافيير زانيتي، وملك روما وأسطورة النادي التاريخي فرانشيسكو توتي وكذلك ديل بييرو ومالديني.

المزيد من الفرق

ودخل بوفون ممازحًا ليسأل عن مكان بين منتخب الأساطير، رغبة منه في الانضمام إليهم من أجل تحقيق لقب كأس العالم مرة أخرى بعد تلك التي حققها في 2006.

ورد توتي ممازحًا أيضًا بحسه الفكاهي المعروف ليسأل بوفون: "لماذا تسأل؟ هل لأنك لا تمتلك شيئًا لتفعله؟ أعتقد ذلك" وسط أجواء مليئة بالنوستالجيا بين الأسطورتين.

وشهد الحديث العديد من الذكريات المحببة لجماهير الدوري الإيطالي ، وتحدث خلالها توتي وبوفون بكثير من المشاعر حول بعض المواقف والكواليس التي شهدتها مسيرتهما، والتي كان أبرزها التتويج بكأس العالم.

ديل بييرو: جمهور ريال مدريد أفضل جائزة في حياتي

يذكر جيانلويجي بوفون ما زال يلعب في صفوف يوفنتوس حتى الآن، بينما أسدل توتي الستار على مسيرته التاريخية حين اعتزل في 2017.