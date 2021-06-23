بوفون: لهذا السبب رفضت برشلونة!

بوفون يكشف سر رفضه اللعب في برشلونة وتفضيل العودة إلى بارما.



كشف الإيطالي المخضرم جيانلويدجي بوفون حارس مرمى نادي بارما الجديد عن سر رفضه التوقيع مع نادي برشلونة الإسباني.

ورحل بوفون عن يوفنتوس بنهاية تعاقده معهم هذا الصيف ليعود ليلعب مع نادي بارما الذي تركه في 2001 لينتقل إلى يوفنتوس.

وسيلعب جيجي مع بارما الموسم المقبل في دوري الدرجة الثانية، سيريا بى، بعدما هبط بارما الموسم المنقضي.

لكن الحارس المخضرم كشف عن أمر لم يفصح عنه من قبل وهو رفضه اللعب في برشلونة.

لماذا رفض بوفون برشلونة؟قدم بارما اليوم حارسه الجديد بوفون الذي تحدث عن العروض التي كانت مقدمة له: "هل رفضت عرضًا من برشلونة؟ كان لدي عرضان مهمان لكنني سأمت من لعب دور الرجل الثاني كما فعلت مع يوفنتوس مؤخرًا".وجلس بوفون احتياطيًا لزميله تشيزني في يوفنتوس آخر موسمين.ويرغب برشلونة في تدعيم حراسة مرماه مع إجراء حارسهم مارك آندريه تيرشتيجين لجراحة نهاية الموسم.وكان بوفون، 43 سنة، خيارًا ممتازًا للفريق الكتالوني فلديه خبرة كبيرة كما أن انتقاله كان سيكون بعقد انتقال حر وهو ما يفضله برشلونة حاليًا نظرًا للأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها برشلونة.وأبرم برشلونة ثلاث من أربع صفقات عقدها هذا الصيف بعقد انتقال حر "سيرخيو أجويرو، إيريك جارسيا، ممفيس ديباي".لماذا عاد بوفون إلى بارما؟وقال بوفون عن العودة إلى بارما: "شعرت بمشاعر غامرة، عرفت أن بارما سيمنحني ما لا يقدر أي نادٍ على منحي إياه، أشعر وكأنني في بيتي".وكان بوفون قد ترك بارما في 2001 بعقد قياسي وقتها لينتقل إلى يوفنتوس بعدما حقق مع بارما لقب كأس الاتحاد الأوروبي وهو اللقب الأوروبي الوحيد لبوفون حتى الآن.

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