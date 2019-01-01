بوفون يقترب من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

حارس المرمى المخضرم يستعد للبقاء في العاصمة الفرنسية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد موقع إي أس بي إن أن باريس سان جيرمان يستعد لتفعيل خيار تجديد عقد حارس مرماه جانلويجي بوفون لموسم جديد.

ويأتي هذا الخبر مناقضًا للعديد من التقارير الأخيرة التي أشارت لعدم رغبة الفريق الفرنسي تجديد العقد واقتراب بوفون من الرحيل عقب موسم واحد في فرنسا، خاصة بعد الفشل في دوري أبطال أوروبا.

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وأوضح الموقع أن باريس سان جيرمان لن يُفعل فقط خيار التجديد لموسم 2019-2020، بل سيُضيف بندًا جديدًا يسمح بتجديد العقد لموسم ثالث حتى يُنهي بوفون مسيرته مع الفريق في عامه الـ43.

يُذكر أن بوفون لعب 20 مباراة مع بطل فرنسا هذا الموسم، لكنه لم يظهر بالأداء المطلوب خلال مواجهة مانشستر يونايتد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بخسارة الفريق 3-1 على ملعبه حديقة الأمراء وخروجه من البطولة رغم أنه أنهى الذهاب لصالحه بهدفين دون رد.