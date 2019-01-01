أزبلكويتا: لا نستطيع التذمر من رد فعل الجمهور

قائد البلوز يتفهم رد فعل جماهيره الغاضبة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى سيزار أزبلكويتا تقبله وتفهمه الكامل لصافرات استهجان جمهور تشيلسي ضد الفريق واللاعبين، موضحًا أن الأمر يتعلق بهم لمنح الجمهور المتعة المطلوبة.

ويعيش البلوز موسمًا صعبًا تحت قيادة ماوريتسيو ساري، إذ لم يتبق له سوى المنافسة على لقب اليوروبا ليج ومحاولة التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا القادم.

الفريق حقق فوزًا دراميًا على كارديف سيتي في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، لكن الأداء لم ينل رضا الجماهير، وهو ما دفعها لإطلاق صافرات الاستهجان ضد اللاعبين.

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القائد تحدث قائلًا "لا نستطيع التذمر من الجماهير. علينا منحهم شيئًا على الملعب للاستمتاع به. عدم سعادتهم بأدائنا مؤخرًا أمرًا طبيعيًا، والأمر يعود لنا لتغيير تلك النظرة من جانبهم".

"نحن نحظى بدعمهم دومًا في اللحظات الصعبة، واللحظات السعيدة نستمتع بها معًا. لدينا فرصة عظيمة تبدأ من مواجهة برايتون يوم الأربعاء في ستامفورد بريدج للعب مباراة عظيمة وخلق أجواءً رائعة".

"نحن في نهاية الموسم وعلينا أن نشخذ الهمم. أظهرنا أمس شخصية رائعة لأننا عادة لا نعود بعد تلقي الأهداف، لكن أمس كانت المرة الثانية في البريميرليج التي نفعل بها هذا. حصلنا على النقاط الثلاثة لكنا علينا أن نتحلى بالحسم ونقدم أداءً أفضل".

يُذكر أن تشيلسي يمتلك 60 نقطة حاليًا تضعه في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن توتنهام ومانشستر يونايتد في المركزين الثالث والرابع.