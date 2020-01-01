بوفون: انتظروا يوفنتوس سارّي العام المقبل وأنا في أفضل حالاتي

بوفون يتحدث عن يوفنتوس ساري ولياقته قبل نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي

قال الحارس التاريخي ليوفنتوس ومنتخب إيطاليا جيانلويجي بوفون إنه يشعر في الوقت الحالي أنه أكثر لياقة من أي وقت مضى.

ويستعد يوفنتوس لخوض مباراة نهائي كأس إيطاليا غدًا الأربعاء أمام نابولي، في الوقت الذي يبحث فيه عن حسم أول ألقابه هذا الموسم.

وبالنسبة لبوفون تعد المباراة خاصة، حيث أن الفوز بلقب كأس إيطاليا سيجعله أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولة في التاريخ بواقع 6 مناسبات بالتساوي مع روبيرتو مانشيني.

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وحول المباراة أكد بوفون أن التتويج بكأس إيطاليا سيكون أمرًا هامًا بالنسبة ليوفنتوس، وذلك لأن الفريق يمنح جميع المسابقات التي يشارك فيها نفس القدر من الأهمية.

وأضاف: "في الموسم الحالي أشارك في عدد أقل من المباريات، لذلك في الوقت الذي أدخل فيه الملعب تكون لحظات خاصة وأشعر بأنني أفضل وأكثر نشاطًا من أي وقت مضي"

وقال أيضًا: "السر الحقيقي للقدرة على الأداء الجيد في كل مباراة هو حقيقة أنك يجب أن تتخلى عن عدد المباريات التي تشارك فيها"

وتابع: "لقد كانت فترة صعبة على الجميع وليست على عالم كرة القدم فقط، ولكنني أشعر أنني أفضل في الوقت الحالي على مستوى الحالة البدنية والمزاحية كذلك"

وأردف: "عودة الدوري الإيطالي في العشرين من الشهر الجاري ستكون خطوة إيجابية وللأمام من أجل عودة الأمور إلى طبيعتها والتعافي مما ألم بنا"

وأكمل: "يوفنتوس عانى هذا الموسم من التخبطات مع المدرب الجديد إضافة إلى الظروف التي هاجمت كرة القدم وأثرت على كل شيء فيها"

واسترسل: "يوفنتوس ساري الحقيقي سيظهر العام المقبل، لقد كان هذا العام تحضيريًا بالنسبة للمدرب الذي غير الكثير من الأشياء وأثر بالإيجاب على النادي"

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يذكر أن يوفنتوس قد قضى 5 سنوات مع ماسيمليانو أليجري حقق خلالها ثنائية الدوري والكأس في 4 مواسم متتالية ولم يفقد فيها لقب الدوري ولا مرة.