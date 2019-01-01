بوسكيتس يُلمح إلى الانتقال للدوري الأمريكي

لاعب برشلونة سيرخيو بوسكيتس يرغب في خوض تحدٍ جديد في بلاد العم سام

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس في تصريحاته لصحيفة سبورت الإسبانية عن وجهته المقبلة في كرة القدم، وذلك في حال رحيله عن نادي برشلونة.

ويلعب سيرخيو بوسكيتس بصفة أساسية مع نادي برشلونة منذ عام 2008، حيث اعتمد عليه المدرب بيب جوارديولا بعدما تولى مسؤولية الفريق الاول في هذا الوقت.

جوارديولا: دي بروينه لن يلعب الديربي ومحرز مستمر في مانشستر سيتي

وقد شارك بوسكيتس لأكثر من 500 مباراة بقميص نادي برشلونة، وتحصل على كل الألقاب الممكنة داخل جدران النادي الكتالوني محليًا ودوليًا، ويعتبر ركيزة أساسية في كتيبة المدرب إيرنستو فالفيردي هذا الموسم.

ولعب بوسكتس 31 مباراة من أصل 34 ممكنة بالدوري الإسباني، ويعتبر أحد أبرز اللاعبين في تاريخ برشلونة بجانب النجوم تشافي وإنييستا وميسي وداني ألفيش وجوردي ألبا وكارلوس بويول وفيكتور فالديز.

وقال بوسكيتس:" لن أرضى بأن أكون لاعبًا في برشلونة ولو لـ20 عامًا إذا كنت في دور ثانوي".

وأضاف:" أفضل أن ألعب بصفة أساسية، لا أريد اللعب في أوروبا سوى لبرشلونة لذلك في حالة رحيلي سأنتقل إلى الدوري الأمريكي، فالدوري هناك يتطور بشكل مستمر والجماهير رائعة".

واختتم قائلاً:" لا أعلم متى سأرحل، لكن إذا شعرت بأن دوري ثانوي في الفريق سيكون من الصعب البقاء".