بوسكيتس لا يتوقع استئناف الدوري الإسباني

إسبانيا تمر بمرحلة الذروة في فيروس كورونا

لا يتوقع سيرجيو بوسكيتس نجم وسط برشلونة، أن يتم استكمال الموسم الحالي من بطولة الدوري الإسباني، بسبب الانتشار المتواصل لفيروس كورونا.

الليجا توقفت بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بعد تفشي الوباء بمختلف أنحاء العالم، واعتلاء إسبانيا قائمة أكبر عدد من الإصابات في أوروبا.

المحاولات مستمرة من خافيير تيباس رئيس الليجا من أجل عودة النشاط في أقرب فرصة ممكن، ولكن بوسكيتس لا يؤمن بنجاح هذه الفكرة.

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وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"لا أتوقع استئناف البطولة مرة أخرى لعدم توافر الأجواء المناسبة من أجل القيام بذلك في هذا التوقيت".

وأضاف:"في البداية أردت رؤية كيف تطورت الأمور، وصلنا الآن في مرحلة الذروة، وفي انتظار أي أخبار جيدة بخصوص الوضع الحالي للبلاد".

وتابع:"سيكون من الصعب جداً عودة النشاط مرة أخرى، نظراً لحاجة اللاعبين للسفر والتجمع بشكل مستمر، سيكون هناك العديد من المشاكل".

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يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل توقف النشاط.