بوروسيا دورتموند يرد على هالاند: نحن بحاجة للجلوس والتفاوض!

رد مايكل زورك المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند على تصريحات لاعبه النرويجي إرلينج هالاند حول مستقبله في صفوف الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "كيكر"، وأكد خلالها أن هالاند في حاجة للجلوس والحديث مع إدارة النادي.

وقال زورك: "تصريحات إرلينج كانت مفاجأة بالنسبة لنا بعض الشيء، في الوقت الحالي لا يوجد موعد نهائي ولم يكن هناك حتى أي نقاش".

وأضاف: "لكن حقيقة أننا في حاجة للجلوس والحديث قريبًا، ذلك الأمر واضح ومفهوم، ويعني أننا نتعامل بقدر كبير من الاحترافية".

وكان هالاند قد فجر مفاجأة هذا الأسبوع عندما أكد أن إدارة بوروسيا دورتموند ترغمه على حسم موقفه والتركيز على أمور غير كرة القدم.

وقال هالاند: "خلال الأشهر الستة الماضية اخترت ألا أقول أي شيء احترمًا لبوروسيا دورتموند لكن الآن النادي يضغط حتى أصل لقرار".

وأضاف: "كل ما أريد أن أفعله هو لعب كرة القدم، هم يضغطون من أجل اتخاذ قرار بشأن مستقبلي، وذلك يعني أنني سأصل له قريبًا".

جدير بالذكر أن العديد من الأندية مهتمة بالحصول على خدمات هالاند، على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان.