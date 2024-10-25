"انظروا إلى ما فعلوه بدورتموند" .. دي يونج يحذر برشلونة من التراخي أمام ريال مدريد "الخطير"

"بهذه الطريقة سنتغلب على فينيسيوس"

حذر الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، زملاءه في النادي الكتالوني من خطورة خصمه ريال مدريد في الدقائق الحاسمة، وذلك قبل ساعات من مباراة الكلاسيكو المترقب في الجولة 11 بالدوري الإسباني.

وقال دي يونج في تصريحات مع القناة الرسمية لرابطة الليجا: "أعتقد أن مباريات الكلاسيكو مثيرة دائمًا، لكنها تكون أكثر إثارة عندما تكون الفوارق قليلة بين الفريقين ونقاتل من أجل المركز الأول".

وأضاف: "ريال مدريد فريق رائع، إنه أحد أفضل الفرق في العالم. لديهم لاعبون جيدون للغاية كفريق. لكن نحن أيضًا فريق رائع ونبلي بلاءً حسنًا. لذا، أعتقد أن المباراة ستكون مثيرة حقًا".

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وتابع اللاعب الهولندي: "أمام ريال مدريد يجب أن نكون في قمة مستوانا طوال الوقت، لأنهم فريق رائع، لذا علينا أن نكون في كامل تركيزنا لمدة 90 دقيقة. لا يمكنك الاسترخاء ضدهم لأنهم قد يسجلون هدفين أو ثلاثة أهداف في عدة دقائق كما رأينا جميعًا ضد دورتموند قبل عدة أيام".

وكان ريال مدريد قد حوَّل تأخره أمام بوروسيا دورتموند بهدفين في الشوط الأول، إلى انتصار عريض بنتيجة (5-2) في الشوط الثاني، من المباراة التي جمعتهما قبل 3 أيام في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وواصل دي يونج: "إيقاف فينيسيوس؟ علينا أن نتصدى له كفريق، لكنه لاعب رائع حيث يؤدي بشكل جيد على مدار الموسمين الماضي والحالي. أعتقد أنه لاعب من الطراز العالمي وعلينا أن نكون حذرين معه".

وختم متحدثًا عن حالته: "أشعر بتحسن كل أسبوع وأعود إلى حالتي السابقة، لكن هذا يحتاج إلى دقائق ومباريات وتدريبات. الأمر يتعلق فقط بالكثير من لعب كرة القدم وبعد ذلك سأعود إلى أفضل ما لدي".