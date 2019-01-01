بورنموث وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة أحداث ومجريات مباراة ليفربول ضد بورنموث في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، علي ملعب دين كورت

بورنموث 0 × 0 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / كورتيس جونز / شيردان شاكيري / ترينت ارنولد / ساديو ماني / أدريان / هارفي إليوت / ديفوك أوريجي

ليفربول: يبدأ يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليسون / جو جوميز / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جيمس ميلنر / جوردان هندرسون / نابي كيتا / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / أليكس تشامبيرلين

البدلاء / جاك سيمبسون / أندرو سورمان / جاك ستاسي / دان جوسلينج / آرتور بوروك / لويس كووك / جوردان أيب

🚨 TEAM NEWS 🚨



🔺 Francis captains the side

🔺 Mepham at the heart of the defence

🔺 Fraser and Danjuma out wide



Follow us LIVE 👉 https://t.co/xQQ6fYKlFL#afcb // #BOULIV pic.twitter.com/xiUmz0KKBs — AFC (@afcbournemouth) December 7, 2019

بورنموث: يبدأ المدرب إداي هاو بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من آرون رامسدالي / كريس ميفام / نايثان أكي / دييجو ريكو / ريان فريزر / جيفيرسون ليرما / فيليب بيلينج / ارناوت دانجوما / دومينيك سولانكي

تشكيل الفريقين:

لا يقدم إيفرتون موسم جيد في الدوري الإنجليزي ، حيث يحتل المركز الرابع عشر جمعهم من 4 انتصارات وأربع تعادلات، وبعد مرور 15 جولة لم ينجح الفريق في جمع إلا 16 نقطة فقط، ليصبح بذلك قريب جدًا من مراكز الهبوط الثلاثة، فالفارق بينه وبين ساوثامبتون صاحب السابع عشر هو نقطة فقط.

لم يخسر الريدز حتى الآن أي مباراة في البريميرليج حتى الآن، ولم يتعادلوا إلا مباراة واحدة بعد مرور 15جولة من الدوري، وكان إيفرتون هو آخر ضحاياهم في الجولة الأخيرة بفوزهم عليه بخماسية مقابل هدفين، وحقق زملاء محمد صلاح خلال هذه الفترة 14انتصار ليجمعوا بذلك 43 نقطة كاملة، ويصبح الفارق بين ليفربول وبين مانشستر سيتي بطل النسخة السابقة ووصيف النسخة الحالية 11 نقطة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد بورنموث ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفى...متابعة ممتعة.