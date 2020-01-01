بوركي يعلن رغبته في الاستمرار مع دورتموند

الحارس يدين بالكثير لدورتموند..

أبدى رومان بوركي، حارس مرمى بوروسيا دورتموند، رغبته في تجديد تعاقده مع أسود الفيستيفاليا في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد بوركي في ملعب سيجنال إيدونا بارك بحلول صيف 2021، ورغم وجود متسع من الوقت، إلا أن الحارس السويسري يأمل في التجديد خلال فترة وجيزة.

مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند، سبق وأن أكد أن محادثات التجديد مع بوركي سوف تحدث في الوقت المناسب والذي لم يحن بعد.

بدوره، قال بوركي "أدين لهذا النادي بالكثير. زورك؟ لقد وقف بجواري في العديد من اللحظات الصعبة.".

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وأتم "أعرف جيدًا ماذا أريد ووكيلي على دراية بذلك أيضًا وسنسعى من أجل تحقيقه في النهاية.".

صاحب الـ29 عامًا انضم إلى صفوف دورتموند عام 2015 بعد موسم واحد تألق فيه مع فرايبورج في البوندسليجا، في صفقة كلفت خزائن النادي حينها 3.5 مليون يورو.

ومنذ ذلك الحين وشارك بوركي في 189 مباراة بقميص دورتموند نجح خلالهم في الخروج بشباك نظيفة في 67 مباراة، وقد كان بمثابة الخليفة للحارس التاريخي للأصفر والأسود وبطل العالم، رومان فايدنفيلر.