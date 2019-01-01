مفاجأة - بورتو تحصل على نصف قيمة صفقة ميليتاو فقط من ريال مدريد

الصفقة قيمتها 50 مليون يورو

هيثم محمد تويتر

أوضح بورتو البرتغالي أن قيمة صفقتي بيع إيدر ميليتاو إلى ريال مدريد وفيليبي إلى جاره أتلتيكو لم يتحصل الفريق إلا على نصفهما فقط.

وانتقل ميليتاو إلى الملكي مقابل 50 مليون يورو، بينما ضم أتلتيكو مدريد البرازيلي الآخر فيليبي مقابل قرابة 20 مليون يورو الصيف الماضي.

كاسيميرو: كنت على أعتاب الرفض في ريال مدريد والانتقال إلى إنتر

وكشف بورتو عن ميزانية النادي، والتي كشفت عن تحصله على 28.5 مليون يورو فقط من صفقة ميليتاو، و9.7 عن بيع فيليبي.

وفسر النادي البرتغالي أن بقية المبالغ المحصلة من الصفقتين تم دفعها في شكل عمولات للسماسرة والوكلاء الذين ساهموا في إتمام الصفقتين.

مودريتش يوجه ضربة جديدة لزيدان

ويحتل بورتو حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري البرتغالي خلف فاماليساو وبنفيكا.