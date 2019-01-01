مودريتش يوجه ضربة جديدة لزيدان

مسلسل الإصابات مستمر بالنادي الإسباني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعرض لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش لإصابة في فخذه الأيمن.

مودريتش عاد للفريق رفقة زميله جاريث بيل، بعد إصابتهما في مباراة كرواتيا وويلز بتصفيات يورو 2020.

الفحوصات الطبية التي أجراها مودريتش كشف عن معاناته من مشكلة، ربما تجعله يغيب عن مواجهة مايوركا الأسبوع القادم بالدوري الإسباني.

وقال ريال في بيان رسمي:"بعد الاختبارات التي أجريت اليوم، تبين معاناة مودريتش من بعض الرضوض في عضلات فخذه الأيمن".

وأضاف:"نحن الآن في انتظار التطورات لمعرفة مدى جاهزيته للمباريات مرة أخرى".

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وتمثل هذه الإصابة ضربة موجهة للمدرب زين الدين زيدان، قبل مباراتي مايوركا بالليجا، وجلطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم.