بوجبا يلعب دورًا مع منتخب فرنسا قبل مواجهة بلجيكا!

بوجبا يظهر من جديد مع منتخب فرنسا...

ظل بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد ويوفنتوس الأسبق، بعيدًا عن الأنظار منذ ظهور ثبوت إيجابية عينة نتيجة اختباره في المنشطات في شهر سبتمبر الماضي، وإيقافه عن ممارسة كرة القدم.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن بوجبا سيكون حاضرًا في مباراة فرنسا، المرتقبة أمام بلجيكا في بطولة يورو 2024، ضمن كبار الشخصيات.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب الفرنسي، أمام نظيره البلجيكي مساء يوم غد الإثنين على ملعب مركور شبيل أرينا، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة يورو 2024.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا، قد قبل دعوة لحضور المباراة ويكون جزءًا من المجموعة الرسمية لكبار الشخصيات التي ستحضر اللقاء، كما سيتواجد أيضًا في منطقة المشجعين حيث سيلتقي بالعديد من مشجعي فرنسا كجزء من زيارته.

ويرتبط بوجبا، بعلاقة قوية مع العديد من لاعبي فرنسا، وعلى رأسهم المدرب ديديه ديشان، إذ كان جزء من قوام الفريق الذي حصل على كأس العالم، ودوري الأمم الأوروبية مع الديوك.