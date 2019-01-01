بوجبا يطلب الرحيل من مانشستر يونايتد ويتفق على راتبه في ريال مدريد

هل يتعاقد ريال مدريد مع بوجبا بنهاية الموسم الجاري؟

طلب بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، من فريقه الموافقة على الرحيل عن مسرح الأحلام والانضمام إلى ريال مدريد بعد الاتفاق على راتبه مع النادي الملكي.

بوجبا ألمح في وقت سابق رغبته اللعب تحت قيادة زين الدين زيدان في ريال مدريد.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن بوجبا طلب من إدارة مانشستر يونايتد الموافقة على رحيله إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب اتفق مع بوجبا على الحصول على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو بجانب المتغيرات.

وأكدت أنّ ريال مدريد ووكيل أعمال اللاعب، مينو رايولا، توصلا لاتفاق نهائي بشأن الصفقة.

مستقبل بوجبا ؟ 🧐



هكذا أجاب سولشاير 👇 pic.twitter.com/XvmytuPUKd — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 26, 2019

ولم يتم تحديد قيمة الصفقة، إلا أنّ الصحيفة أشارت إلى إمكانية دخول جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، في الاتفاق بالرحيل إلى مسرح الأحلام مقابل بوجبا ومبلغ مالي.

وقد تصل قيمة انتقال بوجبا للفريق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ إلى 150 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد تخلى عن إمكانية التعاقد مع كريستيان إيريكسين من توتنهام والذي ينتهي عقده في الموسم المقبل.