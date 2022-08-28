بوجبا يرد على شقيقه: مجرد محاولات للابتزاز

يبدو أن صراع آل بوجبا سيستمر لفترة!

أصدر مكتب المحاماة الذي يتولى أمور النجم الفرنسي بول بوجبا القانونية بيان يرد من خلاله على بيان شقيقه الأكبر ماتياس الذي أصدره قبل ساعات.

شقيق بوجبا الذي يبلغ الـ 32 عامًا أكد في بيان أصدره عبر حسابه في موقع "إنستجرام" أنه سيكشف عن فضائح تخص شقيقه الأصغر.

وكتب في البيان الصادر من جانب محامي بوجبا: "تصرفات ماتياس وتصريحاته الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لسوء الحظ ليست مفاجأة بالنسبة لنا".

وأضاف مؤكدًا أن ذلك التصرف ليس الأول من نوعه: "إنهم يحاولون أن يهددونا ويقومون بعمليات ابتزاز ممنهجة ضد بول في الفترة الأخيرة".

واختتم البيان: "السلطات المختصة في إيطاليا وفرنسا تم إخطارهم بالأمر قبل شهر من الآن، وليس لدينا أي تعليق إضافي على التحقيقات الجارية".

وكان ماتياس قد أكد في البيان نفسه أنه سيكشف عن قنبلة تخص النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي جدد عقده مؤخرًا مع باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن بوجبا كان قد عاد مؤخرًا إلى يوفنتوس لكنه يغيب عن المشاركة بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم.