بوجبا يجدد رغبته في الرحيل من مانشستر يونايتد

بوجبا أخبر زملائه برغبته

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد مازال يرغب في مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط اسم بوجبا، بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، بناء على رغبة زيدان مدرب الفريق الإسباني.

وأخبر بوجبا زملائه في غرفة خلع ملابس الشياطين الحمر، برغبته في الخروج من صفوف النادي خلال الصيف القادم.

المزيد من الفرق

ولم يشارك الفرنسي المتوج بكأس العالم الأخير، مع مانشستر يونايتد هذا الموسم إلا في 8 مباريات بكافة البطولات بسبب إصابته في الكاحل.

وكان من المتوقع أن يتخلى مانشستر يونايتد عن لاعبه الصيف الماضي مقابل 180 مليون إسترليني، ولكن الآن بعد إصابته وتبقى 18 شهراً في عقده سينخفض سعر اللاعب بشكل كبير.

وتعاقدت إدارة الشياطين الحمر، مع برونو فيرنانديس قادماً من سبورتينج لشبونة البرتغالي خلال يناير الماضي، لتدعيم خط الوسط وتحسباً لرحيل بوجبا المقترب.

اسم غير متوقع كان على وشك تدعيم هجوم اليونايتد قبل إيجالو

وانضم الفرنسي صاحب الـ 26 عاماً، إلى مانشستر يونايتد في أغسطس 2016 قادماً من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 مليون يورو.

جدير بالذكر أن بوجبا حصل على بطولتي كأس الرابطة الإنجليزية، والدوري الأوروبي خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد.