بوجبا: لم أمر بفترة أصعب من تلك وفرنسا نسمة الهواء المنعش

بوجبا يكشف صعوبة وضعه الحالي في مانشستر يونايتد والذي لم يحدث في يوفنتوس ولم يحدث من قبل

قال بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي إنه يمر بفترة صعبة مع الشياطين الحمر في الوقت الحالي لم يمر بها من قبل في مسيرته المهنية.

وشارك بوجبا مع المنتخب الفرنسي بشكل أساسي في مباريات دوري الأمم الأوروبية كما تلقى دفاعًا من قبل المدير الفني للديوك ديدييه ديشان حول ما يحدث معه في مانشستر يونايتد.

وعلى ما يبدو فإن لاعب خط الوسط غير سعيد بوقت لعبه أو الطريقة التي يتم استخدامه بها من قبل المدير الفني للشياطين الحمر أولي جونار سولشاير.

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وخاض لاعب خط الوسط 10 مباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع الشياطين الحمر هذا الموسم، ولكن تم تضمينه في التشكيلة الأساسية في نصف هذه المباريات فقط.

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يقول بول بوجبا إنه يمر حاليًا بأصعب فترات مسيرته بسبب مخاوف بشأن الوقت الذي يحصل عليه في مانشستر يونايتد تحت قيادة سولشاير.

وأضاف: "بالطبع واجهت الكثير من الصعوبات من قبل خلال مسيرتي، لكن لم أمر قط بمثل هذه الفترة الصعبة في حياتي المهنية"

وتابع: "بالنسبة لي منتخب فرنسا هو نسمة من الهواء المنعش في الوقت الحالي، المجموعة استثنائية وتقدم أداء لا يمكن أن يصدق، إنها ساحرة"

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وألحق منتخب فرنسا بنظيره البرتغالي هزيمة مؤلمة بهدفٍ نظيف ماء أمس، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب النور بلشبونة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أمم أوروبا.