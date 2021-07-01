بوجبا: ريال مدريد؟ توقعت هذا السؤال!

عقب خروح فرنسا المدوي.. بوجبا يتحدث

تحدث الدولي الفرنسي، بول بوجبا عقب خروج فرنسا المبكر من بطولة أمم أوروبا "يورو" 2020 عن شعوره بعد الإقصاء ومستقبله وكيليان مبابي.

وكان مبابي صاحب اللقطة الأصعب في المباراة، حيث أهدر الركلة الخامسة ليمنح الفريق الخصم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

ماذا قال بوجبا عن مبابي؟

حل الفرنسي ضيفًا في البرنامج الإسباني "El Chiringuito" وتحدث عبر مكالمة فيديو وقال عن مبابي: "عندما يكون لديك لاعبون رائعون، فأنت تأمل في أشياء عظيمة. أراد الجميع أن يكون مبابي هدافًا لليورو، لكنه قام بعمله وصنع الفرص وقدم كل شيء، لقد أعطى روحه في الملعب، هذا هو الأهم".

وأضاف: "أنه لاعب عظيم، هذا درس له، سوف يكبر وسيعود. لا يوجد مذنب، نحن جميعًا في نفس القارب".

وتحدث عن خبية أمله بعد إقصاء فريقه: " أشعر بقليل من كل شيء، حزن لأننا نعلم أنه كان بإمكاننا الفوز، بكيت لأنه كان خطأنا، لقد كانت مباراة عاطفية للغاية بالنسبة للجميع. لقد كان حلمًا كبيرًا بالنسبة لنا".

واختتم حديثه: "كرة القدم مثل ذلك، أحيانًا رائعة، وأحيانًا قاسية. عليك أن تقبل ذلك. سنتعلم وسنعود أقوى".

ماذا قال بوجبا بشأن مستقبله؟

وفي نهاية الحوار تم استجواب صاحب الـ28 عامًا بشكل غير مباشر حول مستقبله وبصورة أدق حول الانتقال المحتمل لريال مدريد، لكن لاعب خط وسط البلوز توقع الفخ وتجنبه من خلال الاتصال وقال ضاحكًا: "ريال مدريد؟ لقد توقعت هذا السؤال. أشكرك على الوقت الذي قضيته معًا، لكن يجب أن أذهب، إنهم ينتظرونني".

جدير بالذكر أن فرنسا ودعت البطولة من دور الـ16، بعد تعادلها 3/3 مع سويسرا في الوقتين الأصلي والإضافي، وخسارتها بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.

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