فيديو | "لا يجب أن أفعل ذلك" .. بوجبا يظهر مع الحارس الشخصي لميسي و"يُهينه كرويًا"!

مهارة فائقة من النجم الفرنسي

ينجح دائمًا في حماية ليونيل ميسي من أي خطر محتمل، ولكنه فشل في حماية نفسه من مهارة النجم الفرنسي بول بوجبا، الحديث هنا عن الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني!

ياسين شيوكو قرر استغلال فترة الإجازة التي يعيشها ميسي مع إنتر ميامي، من أجل الظهور مع بوجبا في أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

وأظهر الفيديو أن مهارة شيوكو لا تقترب أبدًا من قدرات ميسي، وذلك بعدما قام بوجبا بـ"إهانته كرويًا" عن طريق مراوغته وتمرير الكرة "كوبري" من بين قدميه.

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وقال بوجبا بعد هذه المراوغة:"هل تعرفون من هذا الرجل؟ إنه الحارس الشخصي لميسي، لا يجب علي أن أفعل ذلك معه".

وظهرت كذلك بعض المقاطع الأخرى لبوجبا وهو يلعب الكرة مع شيوكو، في غياب لميسي عن الصورة الذي يبدو أنه لم يكن حاضرًا للقاء الثنائي.

يذكر أن بوجبا قام مؤخرًا بفسخ عقده مع يوفنتوس، على هامش تقليص عقوبته في قضية المنشطات، ومن المقرر عودته إلى الملاعب مرة أخرى في مارس القادم، ولكن لم يتم الإفصاح حتى الآن عن خطوته الجديدة.