بوتشيتينو يُلمح لإمكانية رحيل إريكسن عن توتنهام

الدولي الدنماركي ينتهي عقده مع توتنهام في صيف 2020 ولم يوافق على التجديد حتى الآن

رد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، على الجدل المثار حول مستقبله صانع ألعابه الدنماركي كريستيان إريكسن.

العديد من الشائعات أثيرت حول مستقبل الدولي الدنماركي، وسط أنباء حول اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

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وعلى الجانب الآخر يطمح توتنهام لإقناع لاعبه بالبقاء، والتوقيع على عقد جديد يضمن استمراره مع الفريق.

وقال المدرب الأرجنتيني عن لاعبه:"أنا لست الشخص الذي يعاني كثيراً في مثل هذه المواقف، كرة القدم أكثر مرونة من ذلك".

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وأضاف:"إريكسن لاعب مهم جداً لتوتنهام ومن النوعية التي تحب العمل معها كمدرب".

وتابع:"الآن هناك مفاوضات لتجديد عقده، سيكون من الرائع استمراره معنا، ولكن من حقه أن يفعل ما يريد أيضاً".

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واستكمل عن اللاعب الذي ينتهي عقده في 2020:"هو يشعر بسعادة كبيرة هنا وملتزم مع توتنهام، لكن لا يمكنني التحكم فيما يجري بينه وبين إدارة النادي".

جدير بالذكر أن صاحب الـ26 عاماً يعتبر من أبرز لاعبي توتنهام هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف وصنع 9 في 25 مباراة.