بوتشيتينو يعترف: نعم.. لقد ارتكب تشيلسي أخطاء في الميركاتو!

لا مفر من الحقيقة يا "البلوز!"

اعترف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي بأن البلوز ارتكبوا "أخطاء" على حد تعبيره، يجب محاولة عدم تكرارها في الآونة المقبلة من أجل الاستمرار في بناء فريق تنافسي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تشيلسي ضد بلاكبيرن روفرز في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، سئل بوتشيتينو عن علاقته بإدارة البلوز وعلى رأسها المالك تود بويلي.

وقال بوتشيتينو: "من المهم تحسين كل شيء، لن يحدث ذلك إلا بضمان عدم تكرار الوقوع في نفس الأخطاء مجددًا".. في إشارة إلى إنفاق تشيلسي نحو مليار جنيه استرليني في أكثر من موسم انتقالات منذ وصول بويلي إلى ملكية النادي.

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وأضاف المدرب الأرجنتيني: "العديد من اللاعبين الصغار يعني العديد من التغييرات، هذا قد يفيد، لكنه يجب أن يتم بمستوى معين".

يذكر أن تشيلسي يحتل حاليًا المركز الحادي عشر في لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد بداية متعثرة مني بها البلوز للموسم الكروي الحالي.