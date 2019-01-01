بوتشيتينو يتنبأ بنجاح أرتيتا في تدريب أرسنال

لقد كان لاعبًا بارعًا وسيكون مدربًا بارعًا أيضًا..

يعتقد ماوريسيو بوتيشيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، أن مايكل أرتيتا بمقدوره أن ينجح في مهمته الجديدة كمدرب لأرسنال.

أرتيتا تولى مقاليد الحكم في النادي اللندني خلفًا للمقال أوناي إيمري، ليترك بذلك عمله كمساعد لبيب جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي ويعود إلى بيته الأول، أرسنال.

بوتشيتينو كان واحدًا من الأسماء المرشحة لتدريب الجانرز، غير أن الأمر بدا صعبًا نتيجة للعلاقة القوية التي تربطه بجمهور توتنهام بعد عمله هناك لمدة خمسة مواسم.

المدرب الأرجنتيني تحدث بعد تعيين أرتيتا وقال "سينجح؟ نعم بالطبع سينجح! لديه شخصية بارزة جدًا جدًا، أعتقد أن لديه كل الصفات ليصبح الأفضل.".

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جوزيه مورينيو هو الرجل الذي خلف بوتشيتينو في تدريب السبيرز، وكان المو أيضًا أحد الأسماء المرشحة لملعب الإمارات قبل إقالة إيمري، وفي النهاية ظفر أرتيتا بالمنصب.

بوتشيتينو تابع حديثه وقال"عندما لعبنا سويًا في باريس سان جيرمان كان صغيرًا للغاية، ولكن على الرغم من ذلك أظهر أنه بارع وواعد للغاية، كان لديه 17 سنة فقط.".

يذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط فقط عن المربع الذهبي.