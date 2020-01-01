بوتشيتينو يؤازر إسبانيول أمام برشلونة من المدرجات

لا ينسى عشقه الأول..

سيتواجد ماوريسيو بوتشينيو في مدرجات ملعب كورنيلا إل بارت من أجل مؤازرة فريقه السابق إسبانيول خلال ديربي كتلانيا أمام برشلونة المقرر له مساء السبت في إطار الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

بوتشيتينو كان قد أُقيل من تدريب توتنهام منذ شهرين ليخلفه جوزيه مورينيو، ومنذ ذلك الحين وارتبط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، غير أنه لم يتولى مسؤولية أحدهم حتى الآن.

وبحسب التقارير الإسبانية، فإن بوتشيتينو قرر أن يؤازر إسبانيول من المدرجات، في الوقت الذي سيتواجد فيه عدد من أساطير النادي إلى جانب نخبة من المسؤولين السياسيين عن إقليم كتلانيا.

المدرب الأرجنتيني بدأ مسيرته التدريبية مع إسبانيول كمدرب أمام برشلونة في كوبا ديل ري وتعادل سلبيًا حينها، قبل أن يقود صغير الإقليم لآخر انتصار على البلوجرانا عام 2009 بهدفين لهدف في الليجا.

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إسبانيول لا يعيش أفضل مواسمه، بل إنه يُعاني من أسوأ بداية له في تاريخ مشاركاته في الدوري، إذ يقبع في المركز الأخير برصيد 10 نقاط جمعها من انتصارين و4 تعادلات في مقابل 12 هزيمة.

من التصريحات الشهيرة لبوتشيتينو أنه لن يترأس القيادة الفنية لبرشلونة مهما كلف الأمر، فهو يُفضل أن يعود للعمل في مزرعته في الأرجنتين على أن يُدرب الغريم الأزلي لإسبانيول.

الجدير بالذكر أن بوتشيتينو قد لعب في إسبانيول منذ عام 1994 وحتى 2001 قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان، قبل أن يعود من جديد عام 2004 ليختتم مسيرته الكروية في النادي الأقرب لقلبه عام 2006.