بوتشيتينو: نحتاج للتحسن.. وعلينا قبول أحكام الفيديو

المدرب الأرجنتيني يعتقد أن ما أفاده اليوم قد يضره غداً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبر حاجة فريقه للتحسن عقب التعادل مع مانشستر سيتي بهدفين لمثلهما في الأسبوع الثاني للبرييمرليج.

وقال بوتشيتينو لبي بي سي عقب المباراة:"أنا سعيد بتلك النقطة ولكني أعرف أننا بحاجة للتحسن".

وأضاف:"نحن في وسط عملية نحتاج خلالها للتحسن في كل المناطق، والفريق سيواصل تقدمه خطوة بخطوة ولكنه بحاجة للوقت".

وعن هدف لوكاس مورا الذي منحه التعادل قال:"لقد كان هدفاً لا يصدق. دائماً حين تواجه فريق مثل مانشستر سيتي، تحتاج لتقديم أفضل ما لديك".

أما عن إلغاء هدف جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة قال:"علينا أن نقبل أحكام تقنية الفيديو. لقد كان قراراً حاسماً وصعباً ولكن علينا تقبل القواعد".

وأوضح:"الآن استفدنا منها، وبلا شك لن تفيدنا في أوقات أخرى، إنها قاعدة علينا جميعاً أن نتقبلها".

يذكر أن توتنهام وسيتي يتساويان في الرصيد بـ4 نقاط لكل منهما، إذ فاز سيتي على وست هام 5-0 في الجولة الأولى، بينما تغلب توتنهام على أستون فيلا 3-1.