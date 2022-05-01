بوتشيتينو: ميسي مثل مارادوانا لا يمكن نقده!

يمر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بموسم متواضع حتى الآن مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي.

حيث لم يرق البرغوث بالكامل إلى مستوى التوقعات الضخمة التي أثارها انتقاله الدرامي من صفوف البلوجرانا لفريق العاصمة.

وهو الأمر الذي جعل مدربه ماوريسيو بوتشيتينو يتحدث مع "Europe 1" موضحًا أن انتقاده بالطريقة التي يعامل بها الآن غير عادلة.

ماذا قال بوتشيتينو عن ميسي؟

قال مدرب باريس سان جريمان: "لا يمكنك التحدث عن ميسي بهذه الطريقة، إنه مثل عندما أتحدث عن مارادونا، أنا لا أتحدث عن لاعب عادي، ليونيل في نفس مستوى دييجو".

وواصل: "من الواضح أن انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان كان تغيير فيه عملية التكيف ضرورية".

وتابع: "هناك ظروف معينة لم تسمح له بالشعور بالراحة كما هو الحال في برشلونة حيث أمضى 20 عامًا وهو يحمل لواء النادي".

وأوضح: "الحكم على ميسي بهذه الطريقة غير عادل، فليس لدي شك في جودته. ليونيل لديه موهبة كافية للقيام بما يجب عليه، وسيفعل ذلك، فالموسم المقبل سيكون مختلفًا تمامًا بالنسبة له".

وأردف: "لقد كان عامًا من التعلم، وليس فقط على المستوى الاحترافي، حيث جاء إلى باريس سان جيرمان، في دوري جديد ومع زملائه الجدد، ولكن أيضًا على المستوى العائلي. عليك أن تأخذ ذلك في الاعتبار. إنها لعبة تغيير".

ماذا عن وضعية المدرب نفسه مع الفريق والجماهير؟

تحدث المدرب الباريسي عن النهاية الغريبة للموسم، التي تميزت بلقب احتفل به الفريق في نفس الوقت الذي غضبت منهم الجماهير بسبب الفشل الأوروبي.

وقال بوتشيتينو: "التوقعات كانت عالية، من الواضح أن الهدف الرئيسي لباريس سان جيرمان في السنوات الأخيرة كان دوري أبطال أوروبا، ولكن لا ينبغي الاستهانة باللقب العاشر لنادي عمره 50 عامًا".

وأضاف: "علينا ترسيخ تاريخ النادي بالألقاب. وصلت العام الماضي، وكان الفريق في المركز الثالث في الجدول، مع الكثير من المشاكل، بجانب إصابة 12 لاعبًا بفيروس كورونا، ولم نفز بالبطولة وكان الأمر محبطًا. لهذا السبب يجب أن نعطي الوضع الحالي قيمة جيدة، حتى لو كان صحيحًا أن خيبة الأمل كانت كبيرة في عدم الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وعن غضب الجماهير وعدم احتفالها بالدوري مع اللاعبين اختتم: "بالطبع، هذا ليس شيئًا ممتعًا. لقد خضنا مباريات في حديقة الأمراء حيث تشعر بالحزن لأن جمهورك لا يدعم الفريق، إنه يؤثر علي لأنني كنت لاعبًا في باريس سان جيرمان والآن أنا مدرب في هذا النادي. آمل أن يتم حل هذا الأمر".

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