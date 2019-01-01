بوتشيتينو: "العبقري ميسي" وبرشلونة هم المرشح الأبرز للفوز بدوري الأبطال

ماذا قال عن مواجهة السيتي؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لا يرى ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام مرشحًا للفوز بدوري الأبطال أقوى من برشلونة بقيادة العبقري ليونيل ميسي على حد وصفه.

ووصلت البطولة القارية لمرحلة ربع النهائي، والتي تضم 4 فرق إنجليزية بجانب يوفنتوس وبرشلونة وأياكس أمستردام وبورتو، وسيلعب السبيرز ضد مانشستر سيتي فيما سيكون على مانشستر يونايتد مواجهة البارسا.

المدرب الأرجنتيني أشاد كثيرًا بالنجم صاحب القميص رقم 10 في ملعب كامب نو، مؤكدًا أنه عبقري قادر على صناعة الفارق، مضيفًا "إن كان هناك مرشحًا للفوز بدوري الأبطال فهو برشلونة. لديهم لاعبين من مستوً عالٍ جدًا، مثل العبقري والأفضل في العالم "ليو ميسي"".

"برشلونة لديه لاعبين رائعين لكنه يمتلك أيضًا ميسي القادر على صناعة الفارق وفعل كل شيء فريد واستثنائي ومختلف في كرة القدم".

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"ليو يفعل أشياء لا يتوقعها أحد، لكن ما يُفاجئني به هو ثبات مستواه. هو يفعل ما يفعله بشكل منتظم كل 3-4 أيام لمدة 11-12 عامًا!".

المدرب صاحب الـ47 عامًا أكد أن أندية البريميرليج الأربعة تمنت ألا تُواجه بعضها البعض في دوري الأبطال، مضيفًا حول لقائه ضد زملاء ليروي ساني "السيتي هو الفريق المجبر على الفوز، ليس فقط منذ تولى بيب جوارديولا تدريبه، لكنه كان هكذا أيضًا تحت قيادة روبيرتو مانشيني ومانويل بيلجريني".

أتم "لكننا سنلعب ضدهم على ملعبنا الجديد وسيكون هناك 62 ألف مشجع سينقلون للاعبين طاقة خاصة".

يُذكر أن توتنهام كان قد أقصى بوروسيا دورتموند من ثمن نهائي دوري الأبطال، بعدما هزمه في لندن 3-0 وفي ألمانيا 1-0.