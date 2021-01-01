دوري أبطال أوروبا

بوتشيتينو: لا أعذار لدينا أمام برشلونة وسنحاول تغيير التاريخ!

نستعد ذهنيًا أولًا..

رفض ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، اعتماد أي أعذار في المباراة المقبلة أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا، إذ أكد على أن فريقه سيسعى لتغيير التاريخ وما تقوله الإحصائيات.

ومن المقرر أن يستقبل برشلونة بأرضية ملعب كامب نو نظيره بي آس جي في ذهاب دور الـ16 يوم الثلاثاء المقبل، وقد استعد النادي الفرنسي خير استعداد بفوزه على رين بهدفين لهدف لحساب الليج آ مساء السبت.

صحيح أن باريس سيدخل المباراة منقوصًا من نجمه الأول نيمار بعد إصابته في مباراة كان الماضية بالكأس، وتقول الإحصائيات أن الفريق من دونه لا يتأهل في أوروبا، إلا أن ذلك لا يُهم المدرب الأرجنتيني كثيرًا.

بوتشيتينو في تصريحات للصحافة بعد مباراة نيس قال "سنواجه فريقًا جيدًا جدًا، برشلونة لا تزال برشلونة، سوف نذهب هناك من أجل الفوز، هذا في عقليتنا وهويتنا".

كما أضاف "نفتقد بعض اللاعبين المهمين، لكن لدينا فريق يجب أن نثق فيه، بالطبع من الأفضل أن يكون الجميع متواجدين، لكنني أقول مجددًا، لا أعذار".

"باريس لا يتأهل بدون نيمار؟ كرة القدم دائمًا عبارة عن تحديات، هذا صحيح، وهذه عقبة أخرى علينا التغلب عليها، سنحاول تغيير الإحصائيات."

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أما عن كيفية الاستعداد لرحلة برشلونة، فقال "الشفاء الجسدي يبدأ بالذهن أولًا، سيكون هذا هو محورنا الأول. من الناحية التكتيكية لن نتمكن من العمل كثيرًا على أرض الملعب".

وتابع "لكننا سوف نعتمد على الفيديو حتى يتمكن اللاعبون من فهم الأفكار المختلفة وخطط اللعب. أحد الأشياء التي نريدها هي المرونة التكتيكية، نريد أن نكون قادرين على اللعب بطرق مختلفة".

وأتم "الأمر ليس سهلًا، سيكون لدينا كما قلت وقتًا قليلًا للعمل قبل مباراة برشلونة تكتيكيًا، لكننا نريد فريقًا قادرًا على الوفاء بمبادئ اللعب الأساسية مع القدرة على التمتع بالمرونة التكتيكية اللازمة".

يذكر أن بوتشيتينو قد طمأن أيضًا في تصريحاته الجماهير على صحة ماركو فيراتي من دون الكشف عن إمكانية مشاركته في مباراة كامب نو من عدمها.